立法院今天舉行大法官人事案公聽會，對於蔡英文總統在此時提名大法官，有學者專家對此提出質疑。律師葉慶元就認為，蔡英文總統領導的民進黨才剛在去年底選舉大敗，代表民進黨已經與選民期待的方向不符，此時還讓蔡英文提名大法官人選，是否還有這樣的權限，值得大家思考。

東海大學政治系主任胡祖慶指出，2016年美國總統歐巴馬在任期只剩不到一年的狀況下嘗試提名新任大法官，最後卻胎死腹中，其中原因之一就是歐巴馬任期剩不到一年；胡祖慶認為，民進黨去年底大敗，蔡英文任期也可能剩下不到一年，應該要考量「權力的自我克制」，應該展現執政者的氣度，提名的四人必須要是在野黨也能接受的人選。

葉慶元則指出，大法官提名採取「交錯任期制」是錯的，這讓每一任總統最多可以提名10、9名大法官，甚至只做一任都可能可以提名到接近三分之二的大法官，而這次蔡英文提名的4名大法官如果也在立法院通過任命，等於蔡英文提名的大法官就超過三分之二，完全可以確保民進黨所提的法案不會被大法官宣告違憲，可能造成司法權的不獨立性。

葉慶元也質疑大法官被提名人蔡宗珍與謝銘洋的政黨色彩，蔡宗珍在反服貿跟年金改革的立場鮮明，而謝銘洋的一句名言是說「沒把馬英九教好」，政黨色彩濃厚，適不適合必須要去思考。

胡祖慶則指出，蔡英文提名的大法官都有包含一些政務官在內，前法國總統龐畢度就是從擔任憲法委員會成員之後轉而投身政界，當到法國總統。這次被提名人中也包含政務官，且年紀也比較輕，是否有可能卸任大法官後又投身政界，將來憲政教科書該如何評價？恐違反憲政慣例。

律師黃帝穎則表示，蔡英文之所以能提名這麼多大法官，是因前總統馬英九所提名5名大法官，是一次給予8年任期，而非採取遞補繼任，沒有根據「司法院組織法」規定的繼任制，現在才會出現這種情形。

(中時 )