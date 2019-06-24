詐騙手法日新月異，有不法人士以變更國民身分證統一編號方式，向電信通訊行申辦手機，造成通訊行財物損失，為杜絕這類不法行為，內政部特別提供各界查詢，驗證統號是否曾經變更。不過，為確保個資，查詢僅顯示「國民身分證統一編號曾經變更」及「如查詢者欲瞭解原統號，請自行與當事人洽詢。」

內政部表示，現行戶政司全球資訊網「國民身分證領補換資料查詢作業」，已提供民眾確認所持國民身分證是否為最新的功能。

為防範相關不法行為，特別再新增提供各界驗證統號是否曾經變更之進階查詢功能，且進階查詢結果不會顯示原身分證號，僅會顯示「國民身分證統一編號曾經變更」及「如查詢者欲瞭解原統號，請自行與當事人洽詢。」的訊息，以保障個人隱私。

內政部提醒，意圖供冒用身分使用，而偽造、變造國民身分證及行使該證，足以生損害於公眾或他人者，會觸犯戶籍法第75條規定，將處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。

內政部強調，戶政機關和相關機關(構)已經建立雙向通報機制，一旦發現偽冒用國民身分證等不法情事，將函送警察機關偵辦。

(中時 )