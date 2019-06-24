◎抵制罷工出狠招 長榮要招新空服員

長榮空服員罷工進入第5天，面對工會嗆聲無限期罷工，是否招募空服新血補足？今天的股東會後記者會，長榮航空總經理孫嘉明證實，今年本來就有招募新的空服員的計畫，會與整體運力綜合評估，也會把空服員特殊的工作性質披露得很清楚，「覺得不適合的就不應該來」，不要進來才說被騙。

◎社子島居民三度抗議 痛批北市府假開發真搶地

社子島開發爭議不斷，200位自救會成員24日上午不畏大雨，高舉白布條至台北市政府前吶喊口號，不滿市府提出的社子島開發計畫忽視在地居民聲音，嚴重侵害人民居住與財產權，主張區段徵收是「假開發、真搶地」，要求市府退回主計畫、解除禁建、就地改建。

◎疑虐童 500鄉民激憤 6丟雞蛋滋事民眾遭送辦

台中市太平區傳出疑似兒虐事件，1歲女童至今仍昏迷不醒，讓鄉民群情激憤，有網友在網路號召，23日晚間9點聚集郭姓保母家堵人，因群眾相當激動，至24凌晨1點人數近500人，有3人丟雞蛋，另有3人聚眾滋事，警方最後依社會秩序維護法，將這6位民眾送辦。

◎基隆透天厝暗夜惡火 兄弟倆命喪火窟

基隆市正義路29巷內1棟5層樓的透天厝民宅，今（24）日凌晨2時許發生大火，如今仍在不斷竄燒，濃煙沖天，由於整層樓都堆滿太多資源回收雜物，導致消防隊救火困難，其中在屋內有發現1對兄弟，哥哥到院後宣告不治，弟弟則在場已明顯死亡。

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(中時電子報)