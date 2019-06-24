頂級保養ReVive歡慶22周年 推光采再生活膚霜限量加大版 12:492019/06/24 中時 吳娮翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 光采再生活膚霜限量加大版75ml，8000元（見圖：ReVive提供）。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 頂級保養ReVive自1997年推出經典商品「光采再生活膚霜」，秉持著創辦人布朗醫生理念，致力於打造超越醫美的保養產品，品牌率先使用諾貝爾專利「RES肌因活能科技」做為產品核心成份，深受許多好萊塢名人愛用肯定，上市至今更締造了平均每兩分鐘賣出1瓶、全球銷量千萬瓶的光采奇蹟，適逢品牌22周年，推出限量加大版75ml，8000元。 (中時 ) #保養 #產品 #限量 #品牌 #周年 也許您會感興趣 推薦閱讀 優雅的老去！梧桐妹洩44歲賈靜雯「0修圖真面目」 11:502019/06/20 星光 經典不容質疑！這3款熱銷數十年的保養品完全禁得起時間考驗 12:132019/06/20 美妝 《科技》研調：市場不確定，第三季NAND Flash價格難彈 10:172019/06/21 財經 美容推銷花招多 中市法制局提醒消費簽約注意保權益 19:152019/06/22 生活 新北市消防局第五救災救護大隊、中隊及車輛保養中心動土 12:332019/06/24 生活 《電腦設備》超眾郭大祺：轉型熱解決方案服務廠，今年業績向上 11:252019/06/24 財經 《類股》台商遷徙潮，投顧點名營建資產受惠股 11:422019/06/24 財經 保障救災安全檢測維修自己來 新北消防保養中心動土 11:592019/06/24 社會 台灣櫻花通過每股配發2.65元股息 12:282019/06/24 財經 這戰術輾壓對手 科技巨頭破兆後還能更大？ 12:312019/06/24 財經 生活熱門新聞 華航空姐日記曝光 網怒馬上退追 - 生活 不只補新血！長榮史上第一次 招募男空服員 - 生活 長榮空服日支費公式出爐！網友底下酸爆 - 生活 長榮罷工停止吧 她痛哭：見不到外婆最後一面… - 生活 空服員下機狂歡？空姐曝暗黑真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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