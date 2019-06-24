頂級保養ReVive自1997年推出經典商品「光采再生活膚霜」，秉持著創辦人布朗醫生理念，致力於打造超越醫美的保養產品，品牌率先使用諾貝爾專利「RES肌因活能科技」做為產品核心成份，深受許多好萊塢名人愛用肯定，上市至今更締造了平均每兩分鐘賣出1瓶、全球銷量千萬瓶的光采奇蹟，適逢品牌22周年，推出限量加大版75ml，8000元。

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