長榮航空總經理孫嘉明及發言人陳耀銘今日在股東會後，特地做了詳盡說明。孫嘉明表示，目前陸續清點人數，若能替參與罷工空服員順利拿回三寶後，預計本周三（26日）早上將宣布7月航班清況，讓旅客能夠提早因應。談到罷工期間地勤等同仁的辛苦，孫嘉明悲從中來哽咽說感謝同仁的幫忙。

孫嘉明今日對桃空職工作出三點聲明，第一、要求桃空職工儘速歸還已經委託公司幫忙拿回參與罷工空服員的員工證、護照、台胞證等三寶證件。第二、桃空職工在20日與長榮航協商不到1小時後就罷工走人，現在反而訴求長榮航空儘速恢復協商商，但到底是誰不協商，從當天的直播就看得非常清楚。

第三、孫嘉明再度強調，禁搭便車及勞工董事這兩個議題，長榮航空絕不接受。

至於桃空職工要求外站津貼從每小時90元，調高至150元，長榮航在協商過程中要求桃空職工列出150元計算基礎，但桃空職工遲遲未公布，20日協商當天還是以華航也是150元等為理由。直到23日晚間桃空職工公布是以公務人員出差歐美航線日支費每小時高達170元為例，要求將外站津貼提高至150元。

對此，孫嘉明說，該日支費計算方式刻意忽略7成為住宿費，長榮航空是提供住宿及早餐。孫嘉明說每小時90元應該夠用，但為了提高空服員薪資，這一次協商中，新增飛安服勤獎金每趟為200元。

談到地勤人員辛苦，孫嘉明回想這幾天巡視地勤等人員的辛苦，突然情緒爆發，哽咽流淚。

孫嘉明說，沒有一個工作不辛苦的，任何工作都很辛苦，不是只有空服員，但長榮航空盡努力保護空服員在工作上的安全。

孫嘉明指出，航空業是365天行業，假日還是要飛，這是航空業的特性。他也呼籲想要來報名空服員的考生一定要想清楚，不要被空服員在海外IG打卡給騙了，考進來後才說工作很辛苦，書讀到哪裡去了，有這樣好騙。

(工商 )