新北市長侯友宜說，新建完成的保修中心將建置全國消防機關首座SCBA(空氣呼吸器)檢測維修室。（吳家詮翻攝）

新北市消防局第五救災救護大隊、中隊及車輛保養中心新建工程，今日上午在三峽區隆恩街由市長侯友宜主持動土典禮，新建完成的保修中心將建置全國消防機關首座SCBA(空氣呼吸器)檢測維修室，以往1,800套空氣呼吸器係委外廠商檢測維修，未來將由車輛保養中心自行檢測維修，以保障第一線救災人員之安全。

侯友宜市長非常重視消防單位的勤務空間，他說，本工程除興建第五救災救護大隊廳舍外，並將打造一個現代化車輛保養中心，改善本局1,448輛各式消防車輛保養之軟硬體設備，讓原本擁擠的保養環境，走向寬敞亮白現代化保養中心，簡化保養流程，提升維修效率。

消防局指出，本新建工程基地面積計2,957.93平方公尺，興建地下1層、地上6層之鋼筋混凝土結構建築物，空間規劃地上1樓為車輛保養檢修區及SCBA檢修維護區、2樓為車保中心辦公室及備勤室、3至5樓為大隊辦公室及指揮中心、6樓梯間及機房，總樓地板面積為3,857.57平方公尺，總工程費1億2,785萬9,121元整，由楊志宏建築師事務所設計監造、穩吉營造股份有限公司承攬，將興建一符合生態、節能、減廢、健康的綠建築消防辦公大樓及車輛保養中心。

消防局局長黃德清表示市府政策，未來將持續改建老舊消防廳舍及改善救災軟硬體設備，給市民更高品質的生命財產保障，力求達成安全、安心及安居新北市之目標。

新北市消防局第五救災救護大隊、中隊及車輛保養中心新建工程鳥瞰圖。（吳家詮翻攝）

(中時電子報)