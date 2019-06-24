大陸國家主席習近平將於27日出席日本大阪G20峰會，大陸外交部今早舉行中外媒體吹風會。外交部長助理張軍表示，G20峰會不會討論香港議題，中國對此也不允許。港府修訂《逃犯條例》等一系列舉措，是維護社會公義，彌補法律制度缺陷，是完全有必要的，中央政府也會支持。此外，習近平此行將出席峰會4個階段的會議，除了與金磚國家、俄羅斯和非洲國家的領導人舉行非正式會晤，也應多國領導人邀請舉行雙邊會談。

外交部和商務部等多個部委，今日（24日）就習近平出席G20領導人第十四次峰會，舉行中外媒體吹風會。大陸商務部副部長王受文則表示，中美元首上周通電話後，兩國經貿團隊正在落實兩國元首重要共識，正就下一步的溝通進行討論。他重申，中方對中美經貿磋商的原則是要相互尊重、平等互利、相向而行，要符合世界貿易組織（WTO）的規則。他並稱，中美都是WTO重要成員，兩國的協議也必須符合WTO規則。

王受文還強調，美國將大陸部分企業納入出口管制的實體清單，不只損害大陸企業的利益，也傷害美國企業利益。中方希望美方取消不適當針對中企的單邊措施，把中企移出出口限制的清單，相信對雙方貿易長期平衡可持續發展會有好處。

張軍說，單邊主義和保護主義嚴重衝擊國際經濟秩序，破壞全球價值鏈、產業鏈和供應鏈，令世界經濟面臨的風險和不確定性上升，市場信心嚴重受挫；G20峰會是國際經濟合作的重要論壇，中國大陸長期為促進經濟增長作重要貢獻，發揮負責任的作用。

(中時 )