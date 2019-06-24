洋基24日再度親身體驗了大聯盟「新球」的威力，拉瑪修(DJ LeMahieu)對太空人敲出的3分炮讓他們刷新高懸78年、連續26場都有人開轟的隊史紀錄。不過先發左投傑哈普(J.A. Happ)被痛打8分，包括退場前的一發兩分炮，最後太空人以9-4獲勝躲過橫掃，中斷洋基本季最長的8連勝。

傑哈普一開賽就被「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)揮出首打席全壘打，不過最慘烈的是4局上，太空人前3位打者敲安上壘，而且沒有人多跑，剛好填滿壘包。此時還無人出局，泰勒懷特(Tyler White)上來全力一擊，反方向的滿貫全壘打！

洋基猶豫一下沒有換投，第5局艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)的兩分炮才終於把傑哈普打下去，總計他4局失8分，被敲11安。太空人今日異常兇猛，瑟薩(Luis Cessa)登板後立刻又挨了1轟，比數激增為9比3。洋基除了拉瑪修的3分炮，後來只有賈吉(Aaron Judge)的犧牲打攻回1分。

洋基總教練波恩(左起)、吉昂比、戴蒙、威爾斯合影。（美聯社）

不過今日洋基球迷還是很高興，他們看到救援王李維拉(Mariano Rivera)回歸，他在「老友時光日」特別上場打擊，還敲出一支場內全壘打。這次回來的老朋友還有強尼戴蒙(Johnny Damon)、吉昂比(Jason Giambi)，以及曾投出完全比賽的胖哥左投威爾斯(David Wells)。

(中時電子報)