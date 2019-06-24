2019拿坡里世大運將於7月3日點燃戰火，今天上午總統蔡英文南下高雄左營國家運動訓練中心授旗，致贈代表團20萬加菜金，勉勵國手能「再給台灣人民充滿奇蹟的夏天」。

上屆2017世大運在台北舉辦，中華隊獲得26金34銀30銅，留給台灣民眾滿滿的感動，2年過去，大專院校選手們再度背負起期待，準備展開下一個挑戰。

今天的授旗典禮上，包括即將前往義大陸拿坡里的國手們，以及其他觀禮選手、嘉賓，共有288人參與，蔡英文表示，前年台北世大運、去年雅加達亞運，中華隊都幫國家拿到好成績，很快的國訓中心第三期興設工程就要核定，嶄新的住宿大樓明年2月啟用，希望給選手們提共更優質的訓練環境，「希望明年東京奧運的授旗典禮，能再看到這群選手，再看你們為國爭光！」

最後，蔡英文提到2017年世大運開幕典禮棒球名將陳金鋒揮棒點燃聖火的歷史畫面，鼓勵道：「陳金鋒曾經擊出了傳奇一級點燃聖火，相信各位選手會再一次寫下屬於自己的傳奇，將訓練過程化為美好的果實，再給台灣人民充滿奇蹟的夏天！」

(中時電子報)