2019義大利拿坡里世大運中華代表團今天由總統蔡英文授旗，田徑項目是有機會爭取獎牌的項目之一，陣中最具代表性的選手是「台灣最速男」楊俊瀚，要抱著挑戰者的心態正面衝擊。

楊俊瀚從2015年光州世大運開始在世大運留下比賽足跡，2017年台北世大運更為我國留下史上第一面世大運100公尺短跑金牌，讓更多民眾關注田徑運動，去年雅加達亞運他再幫台灣拿下200公尺銀牌，已經是國內短跑首屈一指的高手，這次世大運報名了100公尺、200公尺及4X100公尺接力，百米更要尋求金牌，不過能否順利衛冕，還要看當下身體狀況。

經過多場國際賽歷練、勇奪獎牌的榮譽，再度挑戰世大運，楊俊瀚表示心態都一樣，會努力做好準備，也不會因為拿過獎牌就鬆懈，4月到5月這段期間主要是以賽代訓，「心態還是一樣會興奮、期待，會以挑戰者的心態去拚這屆世大運，順利的話，希望能再帶回獎牌。」

這個賽季楊俊瀚個人項目重心放在200公尺，4X100公尺接力方面，楊俊瀚今年5月才和魏泰陞、王偉旭及鄭博宇在台灣國際田徑公開賽預賽飆出38秒76新全國紀錄，楊俊瀚表示，跟隊友都把目標放在38秒50奧運達標，和隊友信心、默契都有，也針對步點作出調整，希望成績更上層樓，至於棒次是否調動，還待教練定奪。

楊俊瀚透露，這是自己第三次到歐洲比賽，之前去過波蘭看到的景色主要都是樹木，和自己印象中的歐洲很不一樣，這次期待可以看一下古城風光，就看比賽任務結束後有沒有時間，再來好好欣賞拿坡里。

(中時電子報)