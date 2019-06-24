阿翔與謝忻跨越兄弟情，被拍到當街熱吻讓不倫戀曝光，謝忻發聲明道歉後，隨即遭停工、神隱一個多星期，綜藝天王吳宗憲昨則透露，曾邀謝忻上節目被婉拒，他冒火直言：「我說要把她直接刪除掉」，而謝忻的閨蜜陳沂也跳出來為謝忻說話。

吳宗憲昨透露曾邀謝忻上節目，但被她以公司安排的理由婉拒，吳宗憲則認為，謝忻跟阿翔危機處理失當，「我對事不對人，哪有這樣處理，謝忻不要再連絡，腦袋不好」，陳沂昨則跳出來發文為謝忻說話「她確實就是做錯事，但她至少敢作敢當，承擔下所有責任。」

陳沂臉書全文。（圖／取材自陳沂臉書）

陳沂提到謝忻瘦了好多、很憔悴，不過卻引發網友正反兩面評價，讚謝忻沒交錯朋友，但也有人則留言認為：「可是（翔忻）去年底就被拍了捏...」，對此，陳沂則回應：「去年年底還沒有在一起，在一起確實是這兩個月的事，我確認過了」。

其實在阿翔上周二度開記者會時，他就曾懊悔說：「10幾年來的工作默契，在這一個多月發生了變質」，間接吐兩人不倫戀談了一個多月，雙方說法一致，但這段不該談的戀情也讓兩人演藝事業全毀，付出代價相當大。

(中時電子報)