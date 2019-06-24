新北市瑞芳國中對於學生營養教育教學不遺餘力，近3年來學生體位適中率均高於全國及新北市，不只於課堂上教導腰臀圍量測、食物份量概念及每日飲食指南扇形圖等健康體位課程，也不定時於朝會時間辦理健康促進議題相關宣傳，被教育部選為健康體位特優學校。

教育部國教署為鼓勵全國高級中等以下學校推動健康促進活動，提升學童健康體位，委託台北醫學大學專業團隊辦理「107學年度高級中等以下學校健康體位績優學校徵選」，最後選出國小組特優-桃園市幸福國小、國中組特優-新北市瑞芳國中、高中職組特優-南投縣國立草屯商工。

這屆健康體位績優學校評選分成國小組、國中組及高中職組，分別評選出特優、優等、優良的學校，計有9所國小、9所國中及5所高中職獲獎，名單已公告在「台灣健康促進學校」網站。

新北市瑞芳國中辦理健康體位班教學計畫，在課後藝能課程中，將每一堂課分成兩個部分，前半堂課讓學生學習體位控制知識概念，後半堂課讓學生活動以建立運動習慣，並設計每日健康紀錄學習單張，以每日飲食指南扇形圖為紀錄，規畫有運動、睡眠時間、喝水量等追蹤表格，落實學生平日生活的飲食管理知識技能教育。

桃園市幸福國小除設有健康體位輔導班，並辦理學校午餐營養教育實施計畫，聘請團膳營養師進行學童營養教育教學及教職員營養教育研習。此外，本學年度也設計了健康體位教學模組，進行健康體位課程與每日運動介入對學生體位影響之行動研究，實施4個月後，學生健康體位執行達成率顯著改善。

南投縣國立草屯商工，體育課好好玩計畫以人體大富翁特色教案，在課程中讓學生了解運動對健康的好處，並由活動引導健康促進及環境教育議題，從遊戲中學習知能。校園餐食部分，學校設有周一蔬食日，且團膳便當選擇多樣並定期進行菜單審核，確立供應商提供之餐食與營養師開立菜單相符。

(中時 )