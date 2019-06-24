2019義大利拿坡里世大運射箭項目中華代表團在反曲弓、複合弓共派出4男4女菁英選手出征，其中魏均衡、湯智鈞和女將彭家楙還是才在世錦賽為我國拿到2020東京奧運反曲弓滿額參賽資格的好手，增添代表隊奪牌信心。

年僅18歲的「湯神」湯智鈞第一次參加世大運，他笑著說：「上屆世大運在台北舉辦，能夠在自己國家比賽是很棒的體驗，所以當時好想像參加，可惜自己當時只是高中生，這次世大運可以去外面看看其他國家大學生的訓練、比賽也是收穫，比賽就抱著果斷的心情開心射箭。」

本屆世大運原本要由巴西首都巴西利亞主辦，因為當地政府財政困難，後來改由拿坡里接棒主辦，在準備時間不夠充裕的情況，控制選手人數及獎牌數，因此射箭從每國代表隊包括反曲弓、複合弓的6男6女參賽名額，縮減為4男4女，團體賽也從3人與賽變成2人的「雙打」，面對這個改變，湯智鈞說：「影響其實還好，就是放開心情輕鬆射箭，畢竟和學長魏均珩已經在許多團體賽有配合度及默契，就跟著學長一起拚，有學長carry我，不怕！」

湯智鈞面對比賽的態度輕鬆自在，就連荷蘭世錦賽16強晉八強就有奧運滿額參賽資格的關鍵戰役，內心都不會緊張、在落後時擔心，魏均珩也很滿意這個小學弟，笑說：「學弟小小年紀就締造了351分70公尺單局男子全國紀錄，我也要向他學習，一起搭檔很開心，會跟學弟用相同的心態去面對挑戰。」

(中時電子報)