警政署全台大掃蕩專案正在肅槍、掃黑期間，高雄市羅姓男子卻不怕死，四處張羅槍枝貨源，23日他將槍裝進餅乾禮盒內，到台南市北區開元路一處何姓男子住處「送禮」，被埋伏的警方逮獲，起出1把改造槍枝與29顆子彈，依據違反槍砲彈藥刀械管制條例移送台南地檢署偵辦。

全台6月槍聲大作，桃園市發生歹徒持槍挾持人質事件、台南市劉姓偵查佐更被歹徒槍擊身亡，警政署18日宣布進入全台大掃蕩，以肅槍、掃黑與地下匯兌為主要目標，讓黑市的地下槍枝買賣風聲鶴唳。

高雄市28歲羅姓男子專門以槍枝買賣獲取利潤，再買毒牟利，最近有下家急於買槍，他卻因為肅槍期間，上家不願出貨，四處調不到槍枝貨源，最後只購得1把改造槍枝與29發子彈。

羅男將槍彈裝入餅乾禮盒中掩人耳目，提著禮盒到台南市北區開元路一處公寓大樓3樓「送禮」，但他的行蹤早被台南市刑大監控多時，警方提前控制40多歲的何姓買主，再等羅男上到3樓何男的租屋處時，一網成擒。

警方當場查獲羅男攜帶的禮盒內有1把改造手槍與29發子彈，被甕中捉鱉的羅男百口莫辯，遭警方依照違反槍砲彈藥條例移送台南地檢署偵辦。

警政署18日頒布全台大掃蕩命令，衝著幫派、黑槍而來，短短6天已查獲51把槍枝，逮獲35名黑道分子。

(中時 )