\受到鋒面影響，近日全台飄起雨來，氣象局今天也針對台灣本島，嘉義縣以北的西半部地區發布大雨特報，氣象局預估，今天各地仍是短暫陣雨或雷雨，中部以北地區及宜蘭等地溫度高溫約為26至27度，中南部高溫約為29至32度，明天起雨勢會趨緩，周四至周日恢復夏季悶熱的溫度型態，有36度以上極端高溫的機會。

據氣象局統計指出，今天截至中午為止，降雨集中在雲林、苗栗等地，其中台西測站雨量已達110毫米。中央氣象局預報員顏增璽表示，今天各地天氣仍短暫陣雨或雷雨，明天起鋒面會北抬，雨勢應會趨緩，周三則是天氣轉變的時候，星期四至周日受到西南風影響，中南部平地會有局部雷陣雨，其他地方會有午後雷陣雨發生的機會。

顏增璽說，周四至周日各地恢復夏季悶熱的天氣型態，中部以北地區高溫可達32至34度，中南部可達33至35度，也有一些極端高溫高36度以上出現的機會。

(中時 )