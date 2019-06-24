台灣鎮靜安眠藥的使用居高不下，每10人就有1人深受失眠所苦，國人平均每年用掉39顆藥，鎮靜安眠類藥物濫用嚴重，藥師公會全國聯合會呼籲「好東西不可以與好朋友分享」，鎮靜安眠藥物是管制品，贈送與轉賣都是違法與害人害己的行為。

健保署統計，2018年門診、住院鎮靜安眠藥使用人口持續增加，全國用藥人口超過426萬人，每5人至少1人用藥，處方藥量1年超過9.18億顆，健保花費約20.9億元。

藥師公會全國聯合會理事長古博仁強調，台灣使用鎮靜安眠藥處方量是亞洲第1，2016年約有411.7萬人，到了2018年成長為426萬人；安眠藥物使用量從2016年8.53億顆成長到2018年的9.18億顆，平均每人每年使用39顆，問題很嚴重，睡眠問題已成國人的障礙。

台北市聯合醫院松德院區成癮防治科醫師張祜銘指出，台灣有超過1／4的人有失眠問題，很多人希望透過安眠藥物解決，然而不當使用安眠藥物不但無法改善睡眠，可能用藥愈吃愈多而造成藥物依賴。

鎮靜安眠藥物左沛眠（Zolpidem）與苯二氮平 (BZD) 類藥物，有可能造成更多副作用或併發症，民眾使用此類藥品存在安全性及潛在風險，一定要依醫師與藥師指示，否則極易濫用、危害健康。

台北市立聯合醫院松德院區藥師李俊達表示，鎮靜安眠樂可以解除緊張焦慮、幫助入睡、肌肉鬆弛、緩解痙攣的作用，不同鎮靜安眠藥的效用強弱都不同，要在醫師處方是合法使用，好東西「不可以」與好朋友分享，以免違法又害人害己。

處理失眠問題，李俊達建議，藥物治療只是其中之一，需要配合日常生活作息、情緒調適，與壓力緩解，才能找出問題點。張祜銘認為除了適合的安眠藥物外，也要養成固定時間起床、避免刺激性食物等良好睡眠衛生習慣，以減少對安眠藥物的依賴。

(中時 )