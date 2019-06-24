嘉義縣山區立委參選人簡明廉24日在國民黨嘉義縣黨部前召開記者會，宣布參選立委到底，並質疑黨部初選為某候選人量身訂做、黑箱作業，國民黨嘉義縣黨部一組總幹事王膺彰強調，這是不實指控，目前中央黨部仍未公告山區初選辦法及時程，未來也會依規定辦理。

簡明廉表示，另一位有意參選的候選人今年2月才重新加入國民黨，6月底才符合黨內初選資格，質疑黨部到現在仍未公告初選，就是在為他解套，簡也認為，民進黨山區立委陳明文實力雄厚，黨部應盡早開始佈局。

王膺彰指出，黨部辦理初選都是秉持公平、公正、公開的原則，且目前中央黨部仍未公告山區立委初選辦法，何來黑箱之說，令佈局部分，尊重簡先生個人看法，但黨部認為，因資源有限，更要審慎評估。

簡明廉是梅山鄉人，17年前到大陸經銷茶葉特產、伴手禮，現任台商協會佛山分會長、廣州天河台協副會長，這次參選以拚經濟和民生問題為競選主軸。簡明廉說，他一直是國民黨員，希望國民黨中央黨部能夠重視庶民參選，志在必得、當仁不讓的決心，並派人了解為我主持公道。

(中時 )