台中市議會24日通過108年度台中市第一次追加(減)預算案第三讀會，歲出淨追加80億1,006萬8000元，將用在老人健保自付額補助、敬老愛心卡乘車、幼兒學前教育、托育補助等社福政策外，也編列各大建設相關經費；歲出淨追加80億1,006萬8,000元，歲入歲出差短7億1,416萬7,000元，全數以賒借收入彌平。

市府主計處指出，這次追加減預算，歲入淨追加72億9590萬1000元全數通過；歲出淨追加80億1,006萬8,000元，其中歲出追加92億5,610萬3,000元，刪除8,000萬元，包括台中市快捷巴士(BRT)藍線CL03標機電系統工程仲裁判斷書之契約外金額4,560萬4,000元，其餘項目3,439萬6,000元，由市府自行調整。

主計處表示，此次追加減預算主要配合中央補助、業務所需及依法應補列追加(減)預算等支出，其中較重大項目為老人健保自付額補助7億2,882萬6,000元、中低收入老人生活津貼、低收入戶家庭、兒童及就學生活補助、經濟弱勢兒童及少年生活扶助5億5,870萬元、敬老愛心卡乘車及各項補助等社會福利支出；以及幼兒學前教育補助8億5,000萬元、學校裝設冷氣設備5,000萬元等教育文化支出。

還有電動大客車新闢路線補助5億6,738萬2,000元、東區大智路新闢工程用地費3億3,033萬元、改善高中學校實作環境1億1,742萬6,000元、山腳排水上游延伸段治理工程(南山截水溝)橋梁改建5,000萬元、台中市巨蛋體育館興建工程建築規劃設計建造及專案管理費用1,300萬元及台中市公有零售市場耐震能力詳細評估計畫3,840萬2千元等項目，皆為民眾殷切期待的建設。

會議中並附帶決議，第一，請市府釐清BRT藍線CL03標機電系統工程決策及相關人員行政疏失責任，涉及市府損失部分，相關人員應負賠償責任，並將具體辦理結果納入定期會專案報告。第二，運動局一般建築及設備附帶意見及預算計畫名稱修正為「台中市巨蛋體育館興建工程建築規劃設計建造及專案管理費用，並請運動局主政辦理」，另有關預算編列應符合預算法規定，並逐年規劃預算，送議會審查。

(中時 )