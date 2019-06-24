炎炎夏日，游泳成為消暑的熱門活動之一，水質安全連帶備受關注，北市衛生局截至5月底，共抽查214家次、抽驗水樣428件，水樣不合格共計12件，不合格率2.8％，目前共向9家業者祭出1萬8千元罰款，其中6家復查通過，另3家仍待檢驗報告。

北市衛生局依「台北市營業衛生管理自治條例」定期進行水質抽驗，游泳旺季時（每年5月至10月）增加抽驗頻率，從3個月1次增為每2個月1次，抽驗標準採取高規格比照飲用水水質標準，規定總菌落數每1公撮(mL)池水中應低於500 CFU，大腸桿菌群每100公撮(mL)池水中應低於(含) 6 CFU。

北市衛生局疾病管制科長歐佳齡表示，對於抽驗不合格的業者，皆先開罰2000元以上1萬元以下罰鍰並複驗，如複驗仍未改善者，除了累計加重罰鍰金額，並於於衛生局網站公開名單，並增加抽驗頻率，另也會請水質專家協助改善。

歐佳齡提醒，當池水有機物質（汗液、化粧品、尿液等）含量高時，氯會先與有機物質反應形成大量氯胺，產生異味，業者除加氯消毒外，應視使用人數適時調整清潔頻率，增加換水頻率，並且定期維護設備與管線，維持高品質水質。

(中時 )