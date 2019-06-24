長榮空服員突襲式罷工鬧得沸沸揚揚，旅客不滿權益被平白犧牲，也有人為空服員抱不平，一名曾任職華航的空姐Zoe在臉書發文感嘆「想起2016年我們也坐在南京東路曬太陽，晚上還夜宿南京東路，三年後沒想到還是一樣」。不料有網友不滿她為長榮空服員罷工幫腔，甚至怒嗆「本來很喜歡妳的，絕對馬上退追蹤！」

對於連日來外界批評「不爽不要做」、「你們已經夠爽了」、「貪得無厭」等罵聲不斷，Zoe在臉書寫日記比喻，如果你跟你的另一半意見不合，你會說不爽就離婚嗎？她說若不是勞工勞動環境惡劣，勞工心聲沒有被聽到，誰沒事想要去外面淋雨、曬太陽？還要冒著被秋後算帳的風險，就像另一場罷工，結束後不曉得多少人被用多少不同的形式清算了多少帳。

Zoe指出，確實在台灣現在的勞動狀態之下，每個勞工都很苦，但是一般庶民勞工除了罷工，還有什麼酬碼能跟資方談？她語重心長的說「空服員沒有你們想像的這麼爽，要是真的這麼爽誰會離職？真心希望台灣所有勞工的勞動環境都可以越來越好，勞工意識都可以抬頭，不要再自願為奴」。

貼文一出引起正反兩方網友論戰，紛紛留言回應「只要不支持空姐罷工就是奴嗎？」、「應徵工作之前不就知道工作環境和相關福利制度了嗎？」、「本來很喜歡妳的說...絕對馬上退追蹤」；也有網友說「完全支持罷工」、「每個行業都有我們看不到的辛苦面」、「只覺得爭取必須有男性空服員是對的！」

(中時電子報)