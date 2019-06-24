網球名將謝政鵬，同時也是謝淑薇的胞弟，謝就讀於文化大學的女友張恒綿今年2月中在文化大學旁的路口過馬路，遭一輛正要右轉的公車捲入輪下，當場遭輾斃，62歲司機呂學豪因行經路口沒有暫停禮讓行人通過，士林地檢署依業務過失致死罪對呂男提起公訴。

死者是20歲的張女，就讀於文化大學運動與健康促進學系2年級，外型亮麗，時常在臉書與網球好手謝政鵬一同出遊，案發當天，謝正在法國馬賽比賽，謝返國後難過表示：「說好等我的」。

檢警調查，2月19日下午4點51分，呂男駕駛大都會客運紅5公車，從陽明山下山行經愛富二街與格致路口，因A柱擋住視線，直接撞上正要過馬路的張女，導致張身上重度多重鈍創死亡，而公車上的輔助螢幕，可在車輛左右轉時即時顯示路況，也清楚拍下事故發生經過。

起訴書指出，呂在場坦承自己是肇事人，符合自首條件，並與張女的家屬達成和解，但因之前曾犯下業務過失傷害，高院判處拘役40日，緩刑2年，呂在緩刑期間又發生事故，檢察官依過失致死罪提起公訴。

(中時 )