長榮航空空服員罷工第5天，交通部政務次長王國材今表示，長榮將繼續發布6月29日、30日的航班取消資訊，讓旅客有至少一周的時間提前因應，機場最混亂的時刻已經過去，現幾乎恢復秩序，簽轉櫃台也沒人排隊，接下來就等勞資協商，讓罷工盡早落幕。

王國材說，長榮今日181班，取消108班，運能約40％，影響旅客2萬2047人，接下來25日至28日，長榮的平均運能為42％。他指出，桃園機場的簽轉櫃台，已經沒有人在等待，機場秩序大致恢復，「最混亂的時刻已經過去」，接下來失血的只剩下長榮公司。

王國材透露，目前勞動部正在透過非正式協商，在禁搭便車、勞工董事方面，雙方看來有機會各退一步，但詳細的方案，他不方便曝光，勞資辛苦、旅客更辛苦，希望罷工早日落幕。

至於長榮可能祭出關門條款，等到資方清理戰場後，沒回去上班的空服員也不用回去了，王國材認為，這些都只是傳言，航空公司每年都會有招募計畫，並不是要取代誰，而就他的了解，長榮現在也希望罷工空服員們趕快回來上班。

(中時 )