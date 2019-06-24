大陸國家電網青海省電力公司24日表示，自6月9日0時至23日24時，青海啟動連續15天360小時全部使用清潔能源供電，再次刷新世界紀錄。

青海水電資源豐富，太陽能、風能資源得天獨厚，目前該省新能源裝機達到1391萬千瓦，超過水電，成為第一大電源。2017年和2018年青海連續開啟「綠電7日」和「綠電9日」，打破葡萄牙電網曾於2016年5月7日至11日共107小時實現全清潔能源供電紀錄。

國家電網青海省電力公司總經理祁太元表示，「綠電15日」期間通過水、風、光多能互補協調控制，保障全清潔能源供電順利實施，並將火電出力降低至電網安全約束要求最小值(僅占2%)，為新能源消納騰出更多空間。

為平衡電力電量，「綠電15日」期間增加青海黃河上游最大水電站龍羊峽水電站出庫流量，並實現青海省內335家新能源企業和1個共用儲能電站共同參與共用儲能市場化交易。

(旺報 )