去年〈107年〉4月，台北市歸綏街1處木造平房發生火警，ㄧ名黃姓老翁逃生不及慘遭燒死，警方調查後發現竟是發現詹姓房東為漲房租遭房客拒絕後，心生不滿竟縱火燒死房客，最高法院今天依照殺人罪判處詹姓男子無期徒刑定讞。

據了解，詹的房屋土地產權屬於臺灣銀行，他僅持有地上物所有權，多年前將房屋隔成3個房間出租，價格約3、4000元。其中有兩間分別租給鄭男、 蔡男租來當倉庫堆雜物；黃姓老翁則是住另一間居住。

但是去年3月，詹男希望調漲房租，遭到鄭男拒絕，雙方發生多次口角，詹對此十分不滿，暗中計畫放火燒屋，藉此想把房客全部趕走。

4月2日時，詹男買來汽油裝在寶特瓶，先放在該房屋樓梯間旁，4日上 午8時35分許到現場，在屋內走道潑灑汽油、點燃雜物後立刻離去。 因火勢猛烈迅速在屋內竄燒，也波及屋旁6棟民宅，引發附近民眾驚慌走避，但當時正在熟睡中的黃姓老翁逃生不及，全身慘遭火焚，即使經警消破門將他救出，送醫後仍因傷重死亡。

警消救火時，曾聞到濃烈的汽油味道，事後調查也發現與常見的電線走火不同，研判可能是人為縱火，經約談另一承租人鄭男，獲知2人曾為房租調漲發生衝突，巷口監視器也發現詹在起火前，遮遮掩掩前往現場，認為詹涉嫌重大而將他緝捕到案。

詹見事證確鑿坦承縱火，表示因吵架心生怨恨，想把房客趕光才籌畫燒房子，不料，卻燒死黃姓老翁，本案歷經一審及二審，詹嫌均遭判處無期徒刑，今天最高法院駁回詹男上訴，判處無期徒刑定讞。

(中時電子報)