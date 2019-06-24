「竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華」於7月5日正式起跑，下午4點在新月沙灘舉行，一連三天帶來滿滿視聽饗宴的戶外音樂派對。竹北市長何淦銘、竹北市民代表會主席林啟賢盛情邀請民眾一起到新月沙灘享受夏日海洋音樂嘉年華，市長何淦銘表示今年除了延續往年的活動外，更一次聚集多項體驗活動，並且首次增加竹北在地文化「漁村小旅行」，讓民眾從各個不同的角度欣賞竹北的美麗景緻。

知名節目《大陸尋奇》外景主持人張晏塵這次化身旅遊達人，日前更親自走訪竹北，體驗漁村小旅行，希望透過攝影鏡頭帶領觀眾來一趟豐富、多元、趣味的漁村之旅。張晏塵聊到從小在都市長大，卻對農村生活很嚮往，藉由這次體驗，正好親身感受農民、漁民的生活。

平常多在大陸出外景的張晏塵，常品嚐各地料理美食，「不過我還是會用台灣味來做標準。像這次吃到的烏魚子，那口感真的讓我久久難忘！那口味是我目前在《大陸尋奇》外景時沒有品嚐過的！」這次竹北小旅行中，她也親自下魚塭體驗，「還記得在餵食龍虎石斑魚時，用釣竿綁上小魚當魚餌，被突如其來的搶食嚇了一跳！還有下水收網捕台灣鯛，感受到魚兒活跳跳地圍繞在我的身邊。」這趟漁村體驗讓她深刻難忘。

「2019竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華」的音樂晚會將於7月6日晚間7點盛大登場，今年邀請到饒舌天團玖壹壹壓軸登場，並力邀黃美珍、陳彥允、臭屁嬰仔等歌手輪番演唱，演出全程將在活動臉書及中視經典台直播；5日及7日則是年輕人最喜愛的「八零九零嘻哈瘋電音」、「嘻哈泡泡繽紛派對」，邀請大家以嘻哈、電音伴隨著尖叫聲，High翻新月沙灘。

每年活動除了音樂活動備受矚目外，周邊體驗活動更是多元豐富，參與人次場場秒殺，今年融合往年的熱門項目外，也創新規劃多項體驗活動，包含「環保淨灘」透過實際行動帶領民眾支持環保愛地球；「風帆體驗」追風逐浪，體驗多元海洋文化；「新月噴彩」運用繽紛多彩的噴筆，展現創意為竹北繪出青春色彩；「手作DIY」提供免費竹蜻蜓及風車，讓民眾創意彩繪；「來找藍貓」透過網路活動，使新月沙灘形象藍貓可愛形象深植人心。

7月6日新月沙灘周邊道路將進行交通管制，下午3點到晚上10點30分，市區接駁車約10到15分鐘一班車，行駛路線為竹北家樂福前停車場、光明一路舊夜市停車場、竹北火車站（新泰路側）、竹北市公所、會場入口接駁，活動場域內更提供老弱婦孺及行動不便者之接送服務，相關資訊可上活動官網查詢。

(中時 )