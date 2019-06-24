台大雲分院生殖醫學中心第一例試管嬰兒誕生，媽媽吳小姐幫貝比餵奶。（許素惠攝）

台大雲林分院第一例試管嬰兒今年5月順利產下，24日上午醫護人及媽媽一起為孩子慶祝滿月，媽媽直道很幸運，感謝主治醫師楊博凱讓她再圓夢。該院目前已有10對試管嬰兒懷孕成功，本月22日又有一位媽媽產下雙胞胎，年底及明年預計將各再有3、5位產婦升格當媽媽。

院長黃瑞仁指出，該院秉著醫學傳承及良心設立生殖醫學中心，比其他醫院更低的價格讓雲林鄉親不必為了求子奔波外縣市，楊博凱是最年輕的生殖醫學醫師，熱忱和耐心毅力讓該中心運轉，獲衛福部認證，比他預期的更好，他自己有個姊姊就沒有小孩，深知求子的殷切。

楊博凱表示，媽媽吳小姐嘗試過自然懷孕及多次人工授精，但都因子宮外孕而流產，去年接受胚胎解凍植入，最後仍告失敗，去年8月進行試管嬰兒療程，是該院第一例，9月就成功受孕，足月產下2800公克健康男嬰。

吳小姐說，她第一胎也是做試管，要懷第二胎時很困難，期間流產了5、6次，但很幸運能就近在雲林就能接受透過試管療程產下第二胎，感謝楊醫師。

楊博凱表示，凍卵的最佳年紀是在35歲以前，愈年輕愈能取出更多的卵子，35歲過後每次約只能取出2至5顆，但年輕女性一次可取1、20顆。

楊博凱指出，未來該中心將進一步朝男性不孕症治療、胚胎縮時攝影、胚胎切片及產前檢測發展，讓更多不易懷孕的夫婦也能一圓求子夢。

(中時 )