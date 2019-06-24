邁入第12屆的台灣新聞攝影大賽得獎作品，今年7月首度移師花蓮縣文化局展出，作品以去年重大新聞事件為主題，包掛普悠瑪列車翻覆造成233名死傷、同婚議題公投及一例一休解禁導致過勞死等作品，希望讓偏鄉民眾一起參與媒體識讀的能力。
主辦的台灣新聞攝影協會理事長莊坤儒表示，自2007年舉辦第一屆「台灣新聞攝影大賽」是台灣第一個以專業新聞攝影為主、全程公開評審的比賽，迄今已有上千參賽者及近萬件精彩作品，且作品全球徵件、不限記者身分，今年就有軍人及香港的作品獲獎。
這次比賽共109人投件參賽，獲獎作品探討普悠瑪列車翻覆對花蓮的影響、同婚議題的首次公投、勞工一例一休限制解除導致過勞、823砲戰60年後的金門系列報導、雲林六輕營運20年後對環境的衝擊等，對台灣社會影響重大的新聞事件都在展覽一覽無遺。
其中《鏡傳媒》楊子磊作品呈現貨車駕駛呂智偉，長年受物流業長工時問題所苦，最後積勞成疾在座椅上腦幹出血死亡，遺孀抱著幼子除面對喪事，還要挺身爭取職災認定的無奈，希望隱形工時的問題能被社會重視，贏得年度最佳新聞照片。
今年也首度舉辦「網路影音新聞專題類」的比賽項目，雖屬於觀摩獎項，不過得獎作品也將在會場展出，2019年「台灣新聞攝影大賽」展覽將於7月2日至7月31日在花蓮縣文化局美術館展出，開館時間9時至17時，每周一休館。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。