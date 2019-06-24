過勞駕駛遺孀抱著小孩等30張精彩的新聞攝影作品，7月2日起在花蓮文化局展出。（台灣新聞攝影協會提供）

邁入第12屆的台灣新聞攝影大賽得獎作品，今年7月首度移師花蓮縣文化局展出，作品以去年重大新聞事件為主題，包掛普悠瑪列車翻覆造成233名死傷、同婚議題公投及一例一休解禁導致過勞死等作品，希望讓偏鄉民眾一起參與媒體識讀的能力。

主辦的台灣新聞攝影協會理事長莊坤儒表示，自2007年舉辦第一屆「台灣新聞攝影大賽」是台灣第一個以專業新聞攝影為主、全程公開評審的比賽，迄今已有上千參賽者及近萬件精彩作品，且作品全球徵件、不限記者身分，今年就有軍人及香港的作品獲獎。

這次比賽共109人投件參賽，獲獎作品探討普悠瑪列車翻覆對花蓮的影響、同婚議題的首次公投、勞工一例一休限制解除導致過勞、823砲戰60年後的金門系列報導、雲林六輕營運20年後對環境的衝擊等，對台灣社會影響重大的新聞事件都在展覽一覽無遺。

其中《鏡傳媒》楊子磊作品呈現貨車駕駛呂智偉，長年受物流業長工時問題所苦，最後積勞成疾在座椅上腦幹出血死亡，遺孀抱著幼子除面對喪事，還要挺身爭取職災認定的無奈，希望隱形工時的問題能被社會重視，贏得年度最佳新聞照片。

今年也首度舉辦「網路影音新聞專題類」的比賽項目，雖屬於觀摩獎項，不過得獎作品也將在會場展出，2019年「台灣新聞攝影大賽」展覽將於7月2日至7月31日在花蓮縣文化局美術館展出，開館時間9時至17時，每周一休館。

(中時 )