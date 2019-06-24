台北市長柯文哲（右三）、太太陳佩琪（右四）參加柯粉舉辦的餐會。（讀者提供）

有意參選2020總統的台北市長柯文哲昨晚在花蓮參加柯粉舉辦的餐會，爭取在場教育界人士支持，弔詭的是，參加國民黨花蓮黨內初選失利的林有志全程參與，但他鄭重澄清，完全與選舉無關。

柯文哲、陳佩琪夫婦倆昨晚參與花蓮柯粉餐會，國中小學校長、旅遊界人士200多人到場致意。柯文哲指出，台灣是先進國家，他任內每年補助1000位老師及6000多名學生出國交流，經費1億多元，師生得以向世界學習，認識很多朋友和新事物，對提升台北市教育水準，大有裨益。

弔詭的是，國民黨籍花蓮市長魏嘉賢、行政院東辦中心前副執行長林有志等多人全程陪同，令人訝異。魏嘉賢指出，台北市副市長蔡炳坤是他的老師，師生餐敘，天經地義，同時，他身為市長，和縣議長張峻等人同樣心態，來者是客，出席參與餐會，趁機反映地方心聲，無可厚非。

魏嘉賢說，他向柯P提及花蓮觀光與優質農產品出路事宜，柯P答應鼓勵北市府員工前來花蓮觀光，同時，有機會的話，也會協助促銷花蓮農特產品，完全沒有提到選舉。

黨政人士反映，林有志是國民黨組發會副主委，最近與前立委王廷升、縣醫師公會前理事長黃啟嘉等3人，參加國民黨花蓮黨內立委初選，林有志儘管敗陣，仍口口聲聲說國民黨上下應團結一致，不僅要在總統大選贏得勝利，花蓮區域立委這一席，也要爭取勝選。

言猶在耳，昨晚，林有志即與柯P搏感情，不少人議論紛紛，林有志是黨主席吳敦義的子弟兵，如今現身柯P餐會場合，究竟釋出什麼訊息？

蔡炳坤曾任台中副市長、文化部政務次長、慈濟教育志業體執行長等職，與花蓮淵源頗深，因而藍綠政經界都很賣蔡炳坤面子。林有志說，蔡炳坤出面邀請，花蓮不少中小學校長、民意代表與觀光界人士參加，蔡與好友見面聊天，而柯P也只是了解地方狀況而已，一場單純的餐敘，請不要做過多聯想，泛政治化就不美了！

(中時 )