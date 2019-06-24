長榮航空（2618）總經理孫嘉明表示，在20日桃空職工啟動罷工之前，旅客訂位情況已經嚴重下滑，現在罷工持續，旺季被拖垮，要觀察罷工時間多久，希望不要拖太久，至少還有機會拚不要虧損，希望維持獲利，並回饋員工及股東。

孫嘉明說，長榮航新機加入等挹注，今年第一季稅後盈餘19.09億元，EPP為0.41元都優於去年，本來對今年營運非常樂觀的，但罷工要看拖多久，希望儘早落幕，至少還有機會拚不要虧損。

桃空職工先前說每10日將辦一次會員投票，看會員決定要不要繼續罷工，但孫嘉明提出很弔詭的事情，若第一次空服員決定不罷工，再10天投票又要罷工，航空公司營運不確定性大增。

孫嘉明要求政府修法，要求罷工權有落日及次數限制，航空公司訴求永續經營及公司治理，長榮航背後有2萬多個家庭，今年為30周年，還要規劃下一個30周年。

孫嘉明指出，從5月下旬就看到6月、7月、8月以及9月的訂位率有衰退的跡象，原本有新增的運能，但訂位率卻因罷工看到衰退，原本就要再招募200多名空服員，本來越南籍空服員要受訓，但因教官也上線出任務，使得訓練計畫目前暫停。

而孫嘉明也鬆口，長榮航將首次招募男性空服員，以男性地勤轉空服員為為先，因因為地勤人員知道箇中的辛苦，不過有些細節還在規劃；孫嘉明強調，在長榮空服員的規定條文中，空服員不須幫旅客扛行李，也沒有要擦屁股等工作。

(工商 )