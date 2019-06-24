民進黨立委鍾佳濱日前向監委陳師孟陳情，質疑前總統馬英九在總統任內涉破壞大法官「交錯任期制」，今（24）天接續召開公聽會。前國大代表彭錦鵬說，大法官提名制度的核心精神就是不希望受到提名人影響。鍾佳濱認為，只要有任期制，繼任者任期至原任屆滿止是一個鐵律，未來他將提案，把遞補繼任制修回來，以期在2023年回復到「半半交錯制」。

立法院今（24）天舉行4名大法官同意權案全院公聽會，為檢視已被打亂的大法官「交錯任期制」，民進黨立委鍾佳濱、周春米、陳曼麗上午邀集法官、教授、律師、公民團體、司法院等單位，期許能修法維持「半半交錯制」。

鍾佳濱表示，司法院大法官總共15人，前總統陳水扁於2003年分別提名八人團組（任期四年）與七人團組（任期八年），以期維持任期交錯，避免政治威權者為建立權力，把與自己立場一致的大法官留任。

當初提出修憲的前國大代表彭錦鵬表示，大法官提名制度的核心價值，就是希望有最優秀的司法人員獨立專業行使職權，但假設有連任誘惑，就很難獨立，因此核心精神就是希望不受提名人影響。

台北地方法院法官洪英花表示，今天要討論蔡英文總統提名大法官人數超過三分之二，是否與憲法增修條文明定，總統任內第四年才能常態性提名半數大法官扞格，這是從馬政府2011年發生錯亂。

洪英花闡述2003年開啟大法官任期交錯制有三項目的，分別為賦予每一任總統任內提名半數大法官機會，國會得行使人事同意權，也讓兩個團組大法官有四年交疊，以便達到經驗傳承目的。

「只要有任期制，繼任者的任期至原任屆滿止是一個鐵律」，鍾佳濱認為，雖然立法院於憲法增修條文修正後，修訂司法院組織法，保留「大法官出缺時，其繼任人的任期至原任期屆滿之日止」的規定，但司法院2015年以繼任制「或與憲法增修條文不符，或屬重複規定」為由，刪除繼任制規定。

鍾佳濱覺得，應回復到任期「半半交錯制」，他也提出解套方案，以目前三組人馬，提案修法讓2023年司法院組織法第五條恢復繼任任期規定，輔以過渡條款配套。他說，為避免大法官透過辭職取得間隔得以再任，未來可以參考原來設計與總統任命權的間隔，至少隔4年，才不會讓再任總統又任命過去當總統時任命的大法官。

公民監督國會聯盟理事曾建元表示，他認同個別任期制，大法官就任後，憲法規定不得連任，不用再去奢想得到總統青睞，不可能在任期屆滿後馬上連任，不用擔心大法官行使受到政治干預；若是補足任期一年或兩年，就經驗累積欠缺完整維護憲法的責任；總統任命大法官有時碰到11個，只是歷史偶然。

1997年第3屆國民大會修訂憲法增修條文第5條，規定司法院大法官任期8年，不分屆次，個別計算，並不得連任。同時，為了避免大法官因故去職，任期又是個別計算，造成提名時間參差不齊，導致15名大法官同上同下，司法院組織法也明定「大法官出缺時，其繼任人之任期至原任期屆滿為止。」讓兩組大法官去職日期整齊劃一。

不過由於司法院修法刪除繼任制規定，而前總統馬英九在2015年提名的大法官維持8年任期，導致任期交錯制度失靈，使得蔡英文總統在2016年提名任命7位大法官後，今年又再提名4位，在單一總統任期內就提名11位大法官。

(中時 )