蝴蝶蘭文創董事長吳祥輝，在去年台北市長選舉期間，爆料柯文哲辦公室主任黃建興用髒話飆罵下屬，並在臉書PO文「下最後三個通牒」指柯將為縱容豢養這些網軍「付出一生的代價」，「寶劍一出鞘，不祭血不收」除非柯願意砍所有的頭來見，否則他不會收手。事後，網友告發吳涉恐嚇公眾罪，檢方認吳無犯意，今不起訴吳。

去年6月27日，吳先爆料黃建興用三字經罵下屬，翌日在臉書發文「柯辦主任黃建興的三個最後通牒」，表示他與柯素不相識、無冤無仇，但柯的網軍除長期在網路霸凌異議者外，這次居然到他粉絲團放肆。

他PO文柯將為縱容豢養這群夥伴付出「一生的代價」，因他「寶劍一出竅，不祭血不收」，摧毀柯文哲是他最謙卑的一個人生目標，甚至還嗆聲「不是柯文哲死就是我死」，除非柯願意砍所有的頭來見，否則他不會收手。

事後網友告發吳恐嚇公眾罪。吳辯稱「寶劍」是指「筆」，「砍頭」是指「辭職」，是指要求柯把這些網軍辭退，否則將用他影響力、公信力來讓影響柯，並沒要危害柯生命安全。

檢方認為雖然吳用詞稍嫌激烈，但並無恐嚇公眾犯意，今依罪嫌不足，將吳不起訴處分。

(中時 )