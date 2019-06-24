有「立院第一帥」的立委蔣萬安近日和高雄市長韓國瑜再度同台，兩人破除日前尷尬的「忘關麥」發言，一起在「荒謬大師」沈玉琳的網路節目上合體大玩遊戲，蔣萬安除了在節目中分享與老婆愛情長跑多年的故事外，甚至還展現撩妹功力，大撩女主持人，讓對方害羞到不要不要地大叫，也讓網友直呼「萬安回家該跪算盤了」。

蔣萬安大展撩妹功力，問對方烤肉先烤什麼？結果是先考慮你！。（圖／翻攝自youtube）

蔣萬安與韓國瑜近日上沈玉琳的網路節目《謝謝琳來了》南下看鋪路狀況，在坐遊覽車時，沈玉琳問起「是你主動追老婆，還是她追你？」，蔣萬安表示，是他追老婆的，他和老婆從大學就認識，愛情長跑交往了11年才結婚。

讓正妹聽到超級害羞。（圖／翻攝自youtube）

製作人於是提議要讓專情蔣萬安被撩妹一下，於是派出辣妹主持人咪雅撩他，她喊「委員你猜演習跟演戲我喜歡哪個？」蔣萬安回答應該是演戲？她回是「我喜歡演習，因為萬安演習～」，但蔣萬似乎沒有被撩到，沒想到蔣萬安主動提議換他自己來說一個，「烤肉妳都先烤什麼？」她回：「我都先烤肉呀」。蔣萬安說：「我都先考慮妳！」讓女主持聽到嗚嘴尖叫。

更加碼問對方那被木棒跟鐵棒打到哪個比較痛？結果是我的心比較痛。（圖／翻攝自youtube）

眾人也大笑氣氛良好之下，帥哥立委蔣萬安撩上癮再加碼問「木棒、鐵棒打到頭哪個比較痛？.......」蔣萬安：「我的心比較痛！」讓女主持人超害羞尖叫，就連沈玉琳跟韓國瑜也驚訝連連，節目還幫上字幕「已經不能回家了」、「回家要跪算盤了」。

沈玉琳 韓國瑜 蔣萬安體驗鋪路工 現場發生突發狀況中斷錄影!!

(中時電子報)