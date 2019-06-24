國民黨市議員李麗華因不滿日前綠營市議員，公然將市長盧秀燕及局處長趕出議事堂，24日在市議會最後1天議程時，她建議未來總質詢時，主席應由議長或副議長擔任，一旦官員再被議員趕出場時，官員就不必再進入議事場接受議員質詢，與綠營的賴佳微爆發激烈口角。
台中市議員李麗華針對14日民進黨9位議員在總質詢時，以「市政失格、
紅牌GET OUT」，轟市府團隊離席的作為，怒轟綠營議員嚴重失格；李麗華批評說，前朝龍團隊市議員面對傲慢強辯的前局長時，國民黨議員都能理性質詢，再
怎麼傲慢也沒把他們趕出去。
李麗華說，民選的議員應於議事殿堂針對市政以理性探討，這樣才不負選民託付，盧團隊才上任半年時間，動不動把官員趕出場，議員們要如何為民發聲？引起綠營賴佳微、林祈烽等人不滿，認為就是有缺失才將他們趕出議事堂，雙方展開唇槍舌劍，
議長張清照見狀，只好宣佈休息5分鐘；市議員陳成添急忙介入斡旋，化解一場藍、綠「舌戰」！
(中時 )
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