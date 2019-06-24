2015年1月30日退役，預計要轉售台灣海軍的派里級巡防艦「艾爾洛」號(USS Elrod FFG-55)

一項新報告指出，美國海軍的新型巡防艦或許沒有武裝足夠的飛彈，以擊敗中俄戰艦。

據《國家利益》（The National Interest）網23日報導，美國海軍想要恢復重用實質上是小型驅逐艦的巡防艦。然而，美國最後一批巡防艦為冷戰時期的派里級（Oliver Hazard Perry-Class）巡防艦，並早在2015年就已退役。如今美國海軍想要20艘新巡防艦，並已在2020會計年度的國防預算案中，要求為「新一代巡防艦」FFG（X）首艦撥款13億美元（近403億台幣）。

而歐美船廠都已提案，從三體船到6,000、7,000噸的設計版本都有，但美國海軍還沒打定主意。然而，美國國會研究處（Congressional Research Service）的報告指出，無論哪一款設計雀屏中選，飛彈發射器不足都可能是問題，因為FFG(X) 的甲板上只會嵌入的32單元Mark 41垂直發射系統。

(中時電子報)