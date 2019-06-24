為杯葛對手黨法案提案，經常在台灣立法院上演的全武行及各種奇怪道具屢屢躍上全球新聞版面，不過美國國會也不遑多讓，為了避開投票，議員竟然集體鬧失蹤，逼得對手黨發布「通緝令」、報警抓人。

為杯葛氣候變遷法案過關，美國奧勒岡州11名共和黨參議員集體失蹤，不出席投票表決，逼得對手共和黨發布「通緝令」，民主黨籍州長更授權警察尋找議員下落。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，這件國會鬧劇發生在美國奧勒岡州（Oregon），該州最近將表決通過一項氣候變遷法案，嚴格限制州碳排放量，鼓勵企業使用綠色科技，並且在2050年前達成碳排放量減少8成的目標，預料法案通過後汽、柴油價格將上漲，將不利於偏遠地區農場工人及伐木工人，因此奧勒岡州參議院的共和黨議員極力反對。

不過民主黨議員在該州參議院擁絕對多數，30席次中共佔18席，但是該州法律規定，投票表決法案時至少要有20名議員在場，投票才算成立，也就是說至少需要2名共和黨議員出席，法案才能過關。為了杯葛法案，11名共和黨參議員20日步出議會後便集體失蹤，他們發布聯合聲明表示，他們集體出走、離開奧勒岡州是為了抗議投票規定，「每個奧勒岡人都應該享有投票權。」

法案無法表決，逼得民主黨人對這些出逃議員發出「通緝」，通緝海報上刊登11名議員的照片及大名，文宣內容指出這些議員不辦公，反而集體出逃，呼籲民眾若有看到他們，千萬別做出傷害行為，因為奧勒岡州需要他們回來工作。

Oregon Senate Republicans are hurting Oregonians across the state -- including in their own districts -- by refusing to show up for a vote. It's time for them to come back to Salem and do their jobs. pic.twitter.com/frDJGnzx1E — Oregon Democrats (@ORDems) June 21, 2019

奧勒岡州州長布朗（Kate Brown）也已經授權警方尋找這些議員的下落並逮人，不過其中一名共和黨議員包奎斯特（Brian Boquist）放話要警察派單身漢或者是重裝上陣的員警來抓人，因為他不會輕易就範。

報導指出這些參議員很可能躲藏在隔壁州愛達荷州（Idaho），因為逃到那裡奧勒岡州的警察就沒有權限逮捕他們。

(中時電子報)