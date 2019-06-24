口湖鄉台子漁港的雲林區漁會台子加油站，24日清晨發生柴油外洩意外，區漁會、環保局緊急調來吸油棉與攔油繩進行清汙，估計流出的柴油約5000公升，環保局表示先清除油汙後再調查漏油原因，並將依規定開罰。

雲林區漁會為方便漁民船筏加油，在口湖鄉台子漁港設置台子加油站，由中油負責供油，24日清晨發現柴油外洩，馬上通知中油前來協助處理，雲林縣環保局獲報也趕到現場，向台塑六輕調用吸油棉與攔油繩緊急應變。

環保局科長蔡政達與區漁會人員現場會勘後，初步研判是油槽油管破裂導致外洩，約有5000公升柴油外漏至漁港，為避免汙染擴大，先以攔油繩圍住漁港出入口，再用吸油棉清除水面油汙。

漁民們說，清晨在台子漁港整理漁船準備出海作業，發現港區空氣彌漫著濃濃的柴油味，水面也浮著1層油汙，港口被封鎖讓他們無法出海，非常無奈，目前他們最擔心蚵棚的牡蠣受到汙染，希望相關單位妥善處理。

(中時 )