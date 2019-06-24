台中市府規畫「2020台灣燈會」主燈區坐落花博后里園區。（陳淑娥攝）

台中市府規畫「2020台灣燈會」主燈區坐落花博后里園區。（陳淑娥攝）

立法院交通委員會召集人陳雪生24日邀集交通部次長祁文中、觀光局周永暉局長等人，前往台中后里馬場聽取解「2020 台灣燈會」簡報及會勘預地場地，台中市府提出燈會在花博后里園區等規畫，並爭取中央補助燈區經費1億元及交通接駁3000萬元等其他經費，強調距離燈會試營運僅剩5個月，要盡早定案；交通部則指出，將於28日召開會議審查額度，會立刻成立工作小組與台中市府合作。

為了解「2020 台灣燈會」籌辦進度，交通委員會召集人陳雪生24日邀集交通部次長祁文中、觀光局局長周永暉，包括立委江啟臣、顏寬恒、洪慈庸、柯呈枋、在地市議員陳本添及台中市副市長楊瓊櫻等人，赴后里花博園區聽取簡報及會勘市府提報預地場地。

台中市府觀旅局長林筱淇簡報指出，「2020 台灣燈會」有兩大展區，主展區坐落后里花博園區，副展區在文心森林公園，分為雨林祕境、藝想世界及童趣樂園；總經費需求約5億元，建議中央交通部觀光局補助燈區策展1億元、交通接駁3000萬元、客委會1000萬元等經費。

會中針對經費補助多寡談不攏，江啟臣表示，燈會每次補助經費都查的到，要求中央標準要一致，交接接駁規畫最重要，經費未定案，地方要如何走下去；洪慈庸說，布展經費未來補助只能多、不能少，交通部長林佳龍已允諾不會有問題。

觀光局長周永暉針對主燈區選址部分有意見，陳雪生等委員要求尊重地方政府，強調屏東燈區補助3億元，要求依例辦理。江啟臣說，永續利用花博場地，符合環保永續精神；楊瓊瓔指出，距離燈會不到半年，希望28日審查會能支持花博后里園區為主燈區，另1億元及交通接駁3000萬元能給定案定額，否則時間緊迫，如何辦燈會。

交通部次長祁文中指出，中央燈區放在台中市委由地方一起舉辦，交通部會立刻成立工作小組與台中市府合作，尤其是交通接駁。針對補助部分，台中市府希望燈區補助1億元、交接駁3000萬元，因涉及交通部之外各部會，將會朝這方向努力。

觀光局表示，有關台中市府所提「2020台灣燈會」活動補助計畫、台中市教育局所提競賽花燈研習計畫，以及台中市府交通局所提燈會疏運規畫等需求，已排訂於28日召開審查會。

(中時 )