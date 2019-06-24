洪武雷鳴醒獅戰鼓團在「客鼓鳴心」活動中精彩演出。（劉炤輝提供）

洪武雷鳴醒獅戰鼓團長劉炤輝（右三）引領團員擊鼓表演。（劉炤輝提供）

花蓮縣藝文團體「洪武雷鳴醒獅戰鼓團」24日上午前往拜會花蓮縣文化局，說明推動龍獅文化的規畫，俾因應明年在花蓮舉辦的全民運動會。

洪武雷鳴醒獅戰鼓團長劉炤輝說，舞獅是民俗文化重要的一環，從獅頭的扎作、撲紙、彩繪等一連串工序，都有其深厚的文化底蘊，但可惜的是往往都被視為是活動中的配角，觀眾通常只看到動態表演的部分而已，很少深入探索。

近年來，在華人圈國家、地區，開始針對舞龍、舞獅進行競賽規畫的編寫及安排，讓舞龍舞獅成為兼具動靜態、具有高度觀賞性的表演藝術及運動賽事，目前也是「全民運動會」的賽事之一。

劉炤輝表示，該團曾接受文化局補助參與105年「龍獅運動國際級裁判、教練培訓」，為目前花東地區唯一具有龍獅運動國際級裁判、教練資格的表演團體。也在各項賽事中擔任裁判等重要工作。

為了因應明年全民運動會在花蓮舉辦，劉炤輝向文化局說明，希望藉由全國性賽事在花蓮的良機，深耕龍獅文化，培育更多在地優秀人才及隊伍。

劉炤輝闡述短期目標是，籌組花蓮縣「龍獅運動」代表隊，全力協助縣府辦好全民運動會「龍獅運動」賽事；中期目標是，在縣內各級學校推廣龍獅文化，提升學生對龍獅文化的認知，並結合觀光活動，辦理全國層級龍獅藝文活動或競賽；長期目標是，與縣內各族群文化藝術交流，編製具花蓮在地特色的演出戲碼，規畫海外演出活動，以提升花蓮的國際知名度。

文化局副局長曾之妤頗為認同，表示縣長徐榛蔚、文化局長江躍辰都很重視藝文深耕、發展，結合豐沛的觀光資源，透過文化活動、運動賽事等路徑，帶起運動觀光經濟，是花蓮重要走向。

(中時 )