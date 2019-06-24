美陸貿易戰延伸至科技間諜戰，據外媒報導，美國政府正在考慮是否要求5G無線設備，在大陸以外的地區設計製造。此舉將使華為等大陸產品徹底排除在外。據悉，這項審議還在「早期和非正式」階段，但行政命令要求在10月份的截止日之前提交建議。

《華爾街日報》23日援引消息人士的話說，美國總統川普5月15日簽署行政命令，宣布美國面臨科技威脅的緊急狀態，禁止購置任何「對美國國家安全構成不可接受的威脅」的科技產品。行政命令還要求政府對科技產業的供應鏈進行150天的評估，看看美國通信公司是否能夠在大陸以外研製路由器和轉換器等5G科技硬件和軟件。

《華爾街日報》說，如果美國政府提出這個要求，諾基亞（Nokia）和愛立信（Ericsson）等通信巨頭將被迫把生產線移出大陸，以便繼續向美國提供設備，而美國是世界上最大的通信設備和服務市場。

此外，消費電子產品新聞網站「Engadget.com」23日報導，已經有些通信公司順應政府的要求，採取行動。超微電腦股份有限公司（Super Micro）就已經把生產線移出了大陸。

(中時 )