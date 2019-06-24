立法院臨時會本週擬三讀通過《工廠輔導管理法》，但朝野黨團上週為了20年落日條款爭執不休，擬本周四再戰協商。對此，全國臨時工廠登記聯盟今與綠委林岱樺舉行記者會發表聲明挺政院版，強調政院版草案是經過十多年來在執行上不斷回饋檢討，進而好不容易提案出一個符合現實處境、可以有效要求業者改善產業環境，「若最後關頭再畫蛇添足強加硬落日條款，將恐怕使多年來累積的共識瞬間亂了套」，並呼籲外界「不要妖魔化、愚昧化我們」。

全國臨時工廠登記聯盟今號召各縣市的田園工廠協會，近200人赴立院舉行記者會，會中高喊「一旦落日、永無寧日」口號，訴求力挺政院版。

工廠聯盟聲明指出，對於環保團體不斷指控形容為偷搶拐盜之徒表達嚴正抗議，更再次強調修法過後，必定積極接受輔導與納管的決心。

對於環團強調的20年落日條款，聯盟持反對立場，依照目前的政院版草案，針對特定工廠規定，從環保、消防、排水到建築安全等項目，申請納管並提出改善計畫後，必須在10年內完成所有改善並取得認證，對業者已經是極大壓力；而環團進一步要求，是完成改善後，要在10年內取得一般工廠核可，攸關地目變更、都市計畫等層層行政作業，並非小工廠可主導。

聯盟召集人、彰化田園工廠協會理事長呂明炎受訪時說，這次舉行記者會是希望不要有落日條款，能夠就地納管、永續經營，並變更為合法的農地工廠；因為業者投入幾千萬的成本改善消防、環保項目，萬一落日條款一下去，工廠等於要重新再來，。

媒體詢問，若通過落日條款，是否會影響工廠生計或商機？呂明炎表示，商機被影響估計有1、2兆以上，且有100多萬勞工可能會失業。

綠委林岱樺受訪時說，落日條款是從民國64年至今的老方法，如果落日這個老方法有效，他們就會支持，但臨時工廠登記大限僅到明年6月，坦言現在就在進行落日，「如果再落日20年，20年後就還是有第五波開放」，呼籲不要一直開放，而是永續經營。

林岱樺說，她來聲援田園工廠的訴求，反對走落日條款「舊路」，支持政院版讓業者被強制納管。

對於立法院長蘇嘉全、綠委蔡培慧、時力立委徐永明都主張應該要有落日條款，林岱樺說，強調他們不是禿鷹，不是炒地皮而是待了10幾年的業者，希望他們能夠實際走訪地方的農地工廠，了解真實狀況。

(中時 )