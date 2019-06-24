蔡正元。（圖片翻拍自蔡正元臉書）

館長陳之漢與時代力量立委黃國昌日前舉行「拒絕紅色媒體 守護台灣民主」活動，遭前國民黨立委蔡正元譏諷，館長跟某和大陸有關係的廠商簽約，怎麼就不反？而館長則要蔡拿出證據，不然就是抹黑。而資深媒體人黃暐瀚則表示，請問館長是不是也是跟對岸賺錢？如果真的有問題，那館長不是之前就不應該接了嗎？怎麼還爽賺這麼久，雖然是間接賺，但還不是賺大陸的錢。

對於館長舉辦的遊行，蔡正元不以為然，日前於臉書發文表示，那位館長跟廠商簽約，每年報酬500萬元，這家廠商的後台，正是大陸赫赫有名企業，真是有趣，ㄧ手拿紅錢，ㄧ手罵紅媒，台灣就是這麼有趣！對此，館長表示，蔡講話太客氣了，並怒譙要蔡正元提出證據，不然「在抹黑啥小」？

對此，黃暐瀚於直播節目中表示他的看法，指出他有看到館長在說敵國，他不知道以現在兩岸關係和憲法來講，對岸到底是不是敵國？他不知道答案，他希望大家想一想，這樣直接嗆大陸，除了爽度以外，有帶來什麼實質效應？

黃暐瀚更表示，如果對岸真的是敵國，那陸委會不是應該直接註銷中華民國國籍？那麼台商不就應該這樣做，任何在大陸設廠的人都應該視為戰犯通敵。航空和航運都應該斷絕，民進黨應該這樣做才對呀！

黃暐瀚指出，那館長之前和對岸簽約和收入，不都是跟敵國賺的，那館長不也跟敵國賺的爽爽的，賺很久！嚴格來說，可能館長跟廠商簽約，那廠商可能也跟大陸做生意，那請問館長這樣是不是也是跟對岸賺錢？如果真的有問題，那館長不是之前就不應該接了嗎？怎麼還爽賺這麼久，雖然是間接賺，但還不是賺大陸的錢。

(中時電子報)