52歲張姓男子日前撥打1999市民熱線揚言「要斬斷新北市長侯友宜姪女的3根手指。」警方獲報後開始追查，發現張男家住新北市永和區，轄區警方今（24日）中午12時許前往張男住處請他回派出所協助調查，但張男堅持不開門，雙方仍在溝通、僵持中。

(中時 )