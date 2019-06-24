恐嚇斷侯友宜姪女手指 警與疑犯對峙中 13:522019/06/24 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 男子打1999恐嚇要斷侯友宜姪女手指，警方循線搜索嫌犯正對峙中。〈中時資料庫〉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 52歲張姓男子日前撥打1999市民熱線揚言「要斬斷新北市長侯友宜姪女的3根手指。」警方獲報後開始追查，發現張男家住新北市永和區，轄區警方今（24日）中午12時許前往張男住處請他回派出所協助調查，但張男堅持不開門，雙方仍在溝通、僵持中。 (中時 ) #警方 #侯友宜 #手指 #姪女 #12 也許您會感興趣 推薦閱讀 最乾淨城8連霸 侯友宜只求更乾淨 04:102019/06/20 地方新聞 憶樂托老中心 人臉辨識記錄健康 04:102019/06/20 地方新聞 侯宴請立委 爭取272億建設經費 04:102019/06/20 地方新聞 失聯越南移工竄逃 攀岩走壁仍被捕 17:452019/06/20 社會 都更說明會3個月破百場 侯友宜：「半年要舉辦200場」 21:202019/06/20 生活 校內自立廚房 目標3年達5成 04:102019/06/21 地方新聞 馬英九被訴洩密案終局判決 7月12日宣判 18:502019/06/21 社會 三重聯醫升級 513坪健檢空間 04:102019/06/22 地方新聞 靈鷲山36周年 捐500戶火災警報器 04:102019/06/24 地方新聞 保障救災安全檢測維修自己來 新北消防保養中心動土 11:592019/06/24 社會 社會熱門新聞 井口真理子兇手大翻供：凶手不是我 證物埋高雄 - 社會 恐嚇斷侯友宜姪女手指 警與疑犯對峙中 - 社會 - 中時 尪3秒繳械人妻求助 網友解答太驚人 - 社會 綠帽夫當街攔車 狂毆小王半小時將他活活打死 - 社會 到玉井玩買了幾箱芒果 拆箱後臉黑了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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