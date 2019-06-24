馬來西亞吉隆坡昨（23日）發生一起街頭殺人命案，一名人妻與小王開車一起去購物，遭怒火攻心的人夫當街攔車，把小王拖出車外用木棒狂毆近半小時，打到他手腳變形、渾身是血，慘死街頭。

據了解，死者是42歲男子峇特魯希山，據馬來西亞《中國報》報導，峇特魯希山昨日中午和一名有夫之婦一起前往安順購物。回程途中，人妻的老公突然出現在路中央，將他們攔下，接著這名綠帽夫砸車窗將峇特魯希山拖下車，用木棍毒打近半小時，臨走前還狠踩他的頸部。

人妻在旁目睹一切，雖曾試圖阻止，但最終仍只能眼睜睜看著小王被老公打死。

目前打死人的綠帽夫已遭警方逮捕，馬國警以刑事法典第302（謀殺）條文調查此案。據了解，這對夫妻已近一年沒有同住，正在辦理離婚手續。

網友們看到這則新聞，不禁感嘆「死的好可憐，腿都斷很痛」、「恐怖，受極刑而死」、「管不了自己老婆不要去怪人」、「既然已經辦離婚，為何女方不能等？而這男人也太暴力，除了坐牢，分分鐘判死刑，為了個女人，真是不智」。

(中時電子報)