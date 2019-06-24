新北市警察局針對轄區471處實施威力臨檢，查獲涉及各類刑案473人、各級毒品1289公克。（葉書宏翻攝）

防制幫派犯罪為警察當前治安重點之一，為全力貫徹行政院長蘇貞昌日前強力宣示應加速清剿犯罪幫派，新北市政府警察局依內政部警政署指示自2019年6月18日開始執行「全國同步掃黑行動」專案。

針對轄內之幫派堂口，槍枝、賭場、地下錢莊等可能犯罪滋生場所同步加強掃蕩，截至6月22日止，針對新北市轄區471處實施威力臨檢，查獲涉及各類刑案473人、各級毒品1289公克。

專案期間新莊、三重、中和分局針對轄內曾擁槍自重之前科者進行監控，經多方查報、整合情資及蒐證，共查獲5枝改造槍枝，並清查槍枝來源及有無黑道幫派介入，以澈底瓦解黑槍汙染源頭。

另為保障民眾生命、財產安全，健全國家金融秩序，本次「掃蕩地下金融」專案，新北市警局針對掃蕩重點-地下錢莊及地下匯兌業者積極查緝，共查獲地下錢莊（重利）7件9人、地下匯兌（銀行法）2件10人，查扣不法所得約新臺幣80萬元。

新北市政府警察局刑事警察大隊大隊長黃建榮表示，不法分子常利用借貸民眾畏於報復不敢報案，及地下通匯之隱匿等特性，將不法所得透過地下通匯方式洗錢，藉由專案的各項查緝作為，擴大追查犯罪所得及資金流向，澈底瓦解犯罪組織，穩定國家金融秩序。

另外，非法槍械是衍生及助長一切暴力犯罪之主要亂源，未來將強化查緝涉槍在逃要犯，防範幫派分子擁槍自重，遏止持槍暴力犯罪及阻斷製造槍械場所，還給人民一個安居樂業的環境。

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(中時 )