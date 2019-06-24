郭董24日受訪表示：蔡英文的民調一定會下去。（陳怡誠攝）

國民黨總統初選候選人、鴻海集團前董事長郭台銘，24日到出資興建的台大癌醫中心醫院，為第一線準備的工作員工加油打氣。

媒體提問總統蔡英文民調高於他及沒加碼投資台灣等，郭台銘表示，他不是為了競選而競選，是為了改善台灣大多數人的生活，是苦民所苦，強調老百姓已經不相信蔡英文的話，「我的民調會上來、蔡英文的民調一定會下去」。

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