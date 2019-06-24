郭董：蔡英文民調一定會下去 14:032019/06/24 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統初選參選人郭台銘（中）24日上午赴台大癌醫，為工作同仁打氣加油。（陳怡誠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 郭董24日受訪表示：蔡英文的民調一定會下去。（陳怡誠攝） 國民黨總統初選候選人、鴻海集團前董事長郭台銘，24日到出資興建的台大癌醫中心醫院，為第一線準備的工作員工加油打氣。 媒體提問總統蔡英文民調高於他及沒加碼投資台灣等，郭台銘表示，他不是為了競選而競選，是為了改善台灣大多數人的生活，是苦民所苦，強調老百姓已經不相信蔡英文的話，「我的民調會上來、蔡英文的民調一定會下去」。 (中時 ) #民調 #蔡英文 #郭台銘 #總統大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣政情 韓支持度 最有競爭力－2020各家爭鳴 最新民調韓仍獨大 04:092019/06/20 話題觀察 年輕世代網路攻防 蔡英文「空戰」穩了？ 09:492019/06/20 政治 旺旺中時最新民調：蔡郭夾殺 韓國瑜擺脫亂流穩定領先 22:252019/06/20 政治 韓國瑜的初選會被假民調沒收？ 04:092019/06/21 論壇廣場 社論－郭台銘須釐清企業與國家利益 04:102019/06/21 時論廣場 郭董告別秀 阿吐伯驚呼3字全場歡動 10:272019/06/21 財經 變身政治人 郭台銘正式揮別鴻海 13:142019/06/21 財經 劉揚偉接班 鴻海邁入新共治時代 04:092019/06/22 財經要聞 臉書談選舉 羅智強嗆小英涉貪汙罪 04:102019/06/22 政治要聞 民意基金會民調：蔡英文支持度居冠 贏韓柯 10:422019/06/24 政治 政治熱門新聞 館長稱對岸敵國 黃暐瀚轟：那幹嘛爽賺大陸錢 - 政治 黃國昌、館長遊行護民主 白盟吐槽：國旗呢？ - 政治 民進黨變民「退」黨 問題出在這兩人？ - 政治 高雄場停辦 民調專家：對韓國瑜初選有利 - 政治 韓國瑜台中大造勢 兩個場景讓韓粉不忍拍攝 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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