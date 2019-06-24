2019義大利拿坡里世大運中華女籃隊本周五就要啟程出發，今天上午在高雄左營國家運動訓練中心參加授旗典禮，而女籃上屆在台北市大運奪銅，本屆光是預賽就要面臨美國、墨西哥、斯洛伐克等歐美勁旅的考驗，教練團先放眼八強，再尋求獎牌機會。

女籃在上屆世大運獲銅牌，本屆由美籍教練華格納（Kenyon Wagner）領軍，搭配兩位女教練錢薇娟、傅姿伶，球員有6名上屆班底黃鈴娟、羅蘋、韓雅恩、陳薇安、徐玉蓮和朱育勤，加上彭曉彤、林蝶、陳孟欣、羅培甄、劉昕妤和楊芷瑜6位107學年UBA冠、亞軍隊伍的生力軍。

已經第三度參加世大運的黃鈴娟，從小學妹變成大學姐，她說：「每個年齡層參加比賽我的心態都是一樣，就是做好自己份內工作，現在則更多了一個要帶著學妹拚每一場的責任，至於成績，前三名當然是目標，也會希望有比上屆更好的成績，但還是要一場一場來好好拚。」

準備前往拿坡里之前，中華女籃世大運代表隊這兩個月已經先後到日本名古屋、澳洲雪梨移地訓練，與職業隊、大學隊切磋，黃鈴娟指出，雪梨大學有隻國家隊中鋒，不但身材高大，又很有力、肯跑動，相當積極，面對這樣的選手，內線較薄弱的中華隊勢必要做好防守，才有機會反擊。

世大運初體驗的世新大學中鋒林蝶，先透過移地訓練感受其他國家內線選手的威力，她說：「相同位置的國外選手都比我高大不少，心理建設上要做好準備，也自認身材條件不如人，要更努力訓練、比賽。」

(中時電子報)