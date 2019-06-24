于美人強勢回歸東風衛視，打造最療癒系新節目《什麼道理？》，她24日出席新節目首錄記者會，談到另個節目《請問你是哪裡人》主持夥伴浩子，她大讚浩子在阿翔道歉記者會上的表現，並提及浩子在記者會上透露母親要他相挺朋友的舉動非常溫暖，但也坦言如果阿翔冷凍變常態，浩子單飛是選項之一。

外界認為浩子無辜受牽連，于美人回應，「浩子非常夠意思，我是跟他講，明裡去了暗裡來，也許明面真的失去很多代言機會，把這段時間拿來充實自己，剛好可以做一個嘗試，我是這樣認為，一個在休息，一個也要單飛，我是正面看待。」她強調，「一個挫折來，你的態度會引發後面連動，如果泡在醋裡頭，三個月後會是酸的，不要沉浸在負面情緒，盡早抽離出來，希望這個風暴快過去，如果變成常態，浩子要考慮單飛，或是等待阿翔度過這個風暴。」

提到阿翔與謝忻兩人，于美人表示，「這樣的事情不是唯一案例，背後一定有很多心理因素可以探討，每個人在經歷這樣的創傷之後，應該要怎樣去調適、自保，怎樣讓人生繼續走下去，這些都需要專業的建議。」她認為，每個挫折後面都有禮物，對他們來講可以變得更成熟，處理事情也有更多體會。

是否會請兩人來參加節目，于美人坦言，「我覺得這個時候請他們來，不是一個有溫暖的做法，他們現在狀況很不好，傳點簡訊然後給一個支持，對他們現在最好，你現在請他們來就是消費他們，要抬你的收視率，我並不覺得這是一個好主意，他們現在也沒能力講什麼，這麼大的一個事件。」語氣相當感慨。

(中時 )