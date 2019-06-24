「翔忻」爆出婚外情，連帶搭檔浩子也被波及，日前他陪著阿翔一起開道歉記者會，全程幫他擋槍，2人6度鞠躬，他更哽咽說：「他們犯錯等於我犯錯」，被讚根本神隊友，而他記者會隔天，就進棚和于美人錄節目《請問你是哪裡人》，今(24日)于美人被問到浩子的心情，她也力誇對方是個很有溫度的人。

于美人今錄節目《什麼道理？》，被問到浩子心情，她坦言一定有影響，「浩子真的很可愛，他是真的很內疚」，不過他心情恢復很快，在後台還能開玩笑說「如果我發生這種事，他也會安慰我。」雖然很多人都有來關心他，不過于美人認為此時無聲勝有聲啦。

至於阿翔爆不倫後，工作全面暫停，連帶影響浩子工作，于美人也安慰他，雖然失去很多代言機會，不過可以用這段時間充實自己，「你可以開始自己單飛嘛，要盡快抽離出來才能有別的機會」，她說大家都希望是短暫的，但如果是長期的，浩子就要考慮單飛或等阿翔，不過她也只是給建議，浩子沒打算單飛。

而她也暫時不會邀阿翔、謝忻上節目，因為這時候請他們來就是消費為收視率，所以只要傳個簡訊給個支持，就是對他們最好的。

(中時電子報)