湖人用了3名好手以及3個選秀會首輪權終於換來了「一眉哥」安東尼戴維斯，雖然極力想要組成三巨頭，目標也瞄準了里歐納德，但礙於薪資空間，紫金軍團恐無法如願，但詹姆斯的神祕好友今日卻驚爆安森尼下賽季將獲得一枚冠軍戒，暗喻著甜瓜即將加盟湖人，然後與詹姆斯聯手奪下總冠軍。

一位名為「73-9 and they LIED」的神祕網友在推特上寫著安森尼下賽季將獲得一枚戒指，並且貼上禁言的人頭圖像。

這位神祕網友應該是詹姆斯身旁的好友，他先在2014年預言詹皇將回歸克里夫蘭，2018年又神準猜到詹皇駕臨湖人，去年更是直言湖人不需要送出庫茲馬就能得到安東尼戴維斯，多次準確預言讓外界驚奇不已。

上賽季安森尼雖然只在火箭打了10場比賽就遭到棄用，甚至被無情釋出，其他球隊也不願收留，當時一度傳出安森尼可能加入湖人，但後來不了了之，目前安森尼正在積極自我訓練，狀態也似乎不差，等待的一個機會就能東山再起。

不過，湖人的團隊薪資已到達了臨界點，最多只能開給安森尼1年150萬美元老將底薪，對於曾10度入選全明星賽的巨星而言的確很難堪，但為了一枚冠軍戒，安森尼應該能忍受。

(中時電子報)