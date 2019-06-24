大政治大爆卦-無色覺醒》韓台中誓師現國旗海 黃國昌凱道遊行一面也沒？ 14:172019/06/24 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》韓台中誓師現國旗海 黃國昌凱道遊行一面也沒? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 時力立委黃國昌與「館長」陳之漢昨在凱道舉辦發起「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，館長上台演說時嗆聲，「我們的的確確超越韓國瑜、國民黨在凱道辦的遊行（人數）」並說，只要還沒死，中共武力侵台，他絕對跟各位一起站上戰場，「我們要保衛國家、妻小」。「白色正義聯盟」問「館長說願意誓死保衛國家，請問國旗呢？」網路也一片吐槽，護中華民國卻現場沒半面國旗的「保衛中華民國遊行」？ 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #館長 #黃國昌 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 賴列不分區立委？蔡英文：不需太急 12:302019/06/20 政治 蔡英文：登革熱高雄用心處理就可解決 14:062019/06/20 政治 館長手工訂製西服 總統裁縫師李萬進親自打造 04:102019/06/21 投資理財 與黃國昌辦623遊行 館長嘆：廠商取消合作上億 10:402019/06/22 政治 我們被踩爛！長榮航太員工怒了 嗆空服員缺德 11:352019/06/22 生活 國家圖書館傳意外 男子6樓摔落急救中 16:342019/06/22 社會 窮途末路！黃國昌打旺中累積政治資本 21:432019/06/22 政治 黃國昌辦反紅媒遊行 陳國祥批： 這才是反民主活動 11:302019/06/23 政治 黃國昌、館長遊行護民主 白盟吐槽：國旗呢？ 09:492019/06/24 政治 館長稱對岸敵國 黃暐瀚：那還幫敵國接代言？ 13:482019/06/24 政治 政治熱門新聞 館長稱對岸敵國 黃暐瀚：那還幫敵國接代言？ - 政治 最新民調：藍營互比韓第三 - 政治 - 工商 立委民調顯示 林昶佐將掛啦！ - 政治 黃國昌、館長遊行護民主 白盟吐槽：國旗呢？ - 政治 韓沒說錯！張善政：200億我批准的 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。