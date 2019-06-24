時力立委黃國昌與「館長」陳之漢昨在凱道舉辦發起「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，館長上台演說時嗆聲，「我們的的確確超越韓國瑜、國民黨在凱道辦的遊行（人數）」並說，只要還沒死，中共武力侵台，他絕對跟各位一起站上戰場，「我們要保衛國家、妻小」。「白色正義聯盟」問「館長說願意誓死保衛國家，請問國旗呢？」網路也一片吐槽，護中華民國卻現場沒半面國旗的「保衛中華民國遊行」？

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